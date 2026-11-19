Câmara vota reserva de vagas para ex-moradores de rua e proibição de doutrinação nas escolas Vereadores também analisam projeto que prevê cursos de tecnologia para jovens da rede pública de ensino

Três projetos de lei estão na pauta de votação da Câmara Municipal de Campo Grande nesta quinta-feira (19), a partir das 9h30. As propostas tratam de emprego para pessoas que viviam nas ruas, proibição de doutrinação política nas escolas e capacitação de jovens.

Em primeira votação, os vereadores analisam projeto de André Salineiro que reserva 5% das vagas do Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (Primt) para pessoas que saíram das ruas. Para participar, será necessário passar por acompanhamento social e, quando indicado, tratamento de saúde.

Também de Salineiro, outra proposta proíbe a doutrinação política e ideológica na rede municipal de ensino. O texto impede que professores e outros servidores promovam conteúdos que induzam alunos a seguir uma única corrente política ou ideológica. Em caso de denúncia, a escola deverá tomar providências.

Já em segunda votação, o projeto de Maicon Nogueira cria o Programa Juventude Digital, com cursos de programação, desenvolvimento de software e outras áreas de tecnologia, voltados principalmente a estudantes da rede pública.

A sessão pode ser acompanhada presencialmente, pela TV Câmara, no canal 7.3, ou pelo YouTube.