Herculano Borges quer voltar à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul para dar continuidade a pautas que marcaram sua atuação política, com foco no esporte, no fortalecimento da família e na proteção de crianças e adolescentes. Em entrevista ao Em Pauta, do JD1, ele também falou sobre o trabalho desenvolvido durante os seis anos em que esteve no Legislativo e apresentou suas principais propostas para 2026.

Na conversa, o candidato destacou o esporte como ferramenta de inclusão social, defendeu o fortalecimento da rede de proteção à infância e falou sobre iniciativas voltadas ao terceiro setor, além de relembrar projetos como o Maio Laranja.

Confira a entrevista completa no JD1TV e veja as propostas de Herculano Borges para as eleições de 2026.