A soja foi o principal produto exportado por Mato Grosso do Sul entre janeiro e julho de 2026, com vendas de US$ 2,43 bilhões. O valor representa 33,64% de todas as exportações do Estado no período.

Segundo a Semadesc, Mato Grosso do Sul exportou US$ 7,21 bilhões nos primeiros sete meses do ano, alta de 12,76% em relação ao mesmo período de 2025. O valor das exportações de soja cresceu 30,83% na comparação anual.

De acordo com a Carta de Conjuntura do Comércio Exterior, elaborada com base em dados do Comex Stat, a celulose aparece em segundo lugar, com US$ 1,83 bilhão, seguida pela carne bovina, com US$ 1,33 bilhão. Juntos, os três produtos responderam por 77,35% das vendas externas do Estado.

Ainda conforme a Semadesc, a China foi o principal destino das exportações sul-mato-grossenses, concentrando 49,16% das vendas. No período, o Estado também registrou saldo comercial de US$ 5,77 bilhões, resultado da diferença entre exportações e importações.