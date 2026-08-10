Uma onça-pintada foi flagrada por câmeras de segurança atacando e carregando um cachorro para a mata em Corumbá. O ataque ocorreu na noite do último sábado (8), em uma chácara às margens da rodovia Ramão Gomes.

A ação foi registrada por volta das 22h40, minutos após os moradores da propriedade rural retornarem de uma festa comunitária. As imagens mostram o felino rastejando em posição de caça antes de invadir o perímetro da casa.

O animal passou por baixo da cerca da propriedade, aproximou-se do cachorro e o abocanhou de surpresa. Segundo o site Diário Corumbaense, apesar do alarde dos outros cães que tentaram fugir, a onça-pintada conseguiu arrastar o animal para uma área de vegetação densa.

Segundo relato de moradores locais, esta é a terceira vez que o grande felino é avistado rondando as residências na região desde junho. A rodovia Ramão Gomes possui grande fluxo de veículos por dar acesso direto à fronteira com a Bolívia.

A área de circulação da onça fica próxima a um posto da PRF, ao quartel da Polícia Militar Ambiental e a uma escola municipal. Moradores locais pedem providências e monitoramento das autoridades diante da aproximação do animal silvestre.