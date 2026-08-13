A Associação Sul-Mato-Grossense dos Criadores de Nelore (Nelore-MS) lançou oficialmente nesta quinta-feira (13) a Expogenética MS 2026, que chega à terceira edição com a promessa de ampliar a programação e superar o público registrado no ano passado. O evento será realizado de 29 de outubro a 8 de novembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

O lançamento reuniu representantes da imprensa, autoridades, lideranças do setor produtivo, parceiros e patrocinadores. Durante o encontro, foram apresentadas as principais novidades da edição, que pretende unir genética bovina, negócios, entretenimento, cultura, turismo e ações de inclusão.

Para o presidente da Nelore-MS, Paulo Matos, a Expogenética ocorre em um momento de destaque para a pecuária brasileira, especialmente para Mato Grosso do Sul. Segundo presidente da Nelore-MS, a genética produzida no Estado tem papel importante no avanço da produtividade e da qualidade da carne brasileira.

"Nós estamos num momento importante para o Brasil. O Brasil se consolidou como o maior exportador de proteína animal de origem bovina do planeta. O mundo hoje depende da nossa carne. Os criadores do Mato Grosso do Sul estão entre os melhores criadores de genética do Brasil. A genética do nosso Estado, da raça Nelore, contribuiu para que a gente aumentasse a qualidade, aumentasse a produtividade e também trabalhasse um produto que pudesse ter acesso aos mercados internacionais com um selo importante, que é a sustentabilidade", disse.

Presidente da Nelore-MS, Paulo Matos, discursou na abertura do evento Jônatas Bis

A programação dos 11 dias terá leilões, provas equestres, eventos culturais e novas atrações. Entre as novidades está um campeonato de churrasco com participação de brasileiros, argentinos e paraguaios, além de um festival de comitivas.

"Vamos ter leilões, provas equestres, eventos culturais, onde vamos reunir um festival de comitivas, um campeonato de churrasco, que vai reunir argentinos, paraguaios e brasileiros, que é uma novidade que a gente vai colocar", contou Matos.

A feira também manterá a proposta de inclusão adotada na edição anterior. Segundo o presidente da Nelore-MS, serão disponibilizadas salas sensoriais e espaços adaptados para pessoas com deficiência e mães atípicas.

A programação ainda terá dias voltados à prestação de serviços públicos. A ideia é reunir órgãos que poderão oferecer atendimento à população, com serviços como emissão de documentos, vacinação e regularização do título de eleitor.

"Isso tudo vai ser uma junção para poder fazer uma feira de grandes negócios, uma feira que impacta a economia, que gera emprego, que gera desenvolvimento, mas que tem também a população podendo acessar e participar", afirmou.

A entrada no parque será gratuita. De acordo com Matos, quem não quiser adquirir ingresso para áreas VIP ou camarotes poderá acompanhar os shows e o rodeio da pista.

"Nós não cobramos ingressos para entrar no parque. No rodeio e nos shows também, os ingressos só das áreas VIPs são cobrados. Então aquele que quiser participar do evento e não quiser pagar uma área VIP ou camarote pode ver os shows, o rodeio, na pista", explicou.

Expectativa é superar público de 2025

A organização também espera crescimento no número de visitantes. No ano passado, aproximadamente 140 mil pessoas passaram pelo evento, principalmente durante os dias de maior movimento. Para 2026, a expectativa é superar essa marca, impulsionada também pela programação artística que está sendo preparada em parceria com a Agroplay.

"No ano passado, nós tivemos em torno de 140 mil pessoas. Concentrado, lógico, nas quintas, sextas e sábados. Esse ano nós temos uma grade de shows, uma parceria com a Agroplay, uma grade muito forte, então temos uma expectativa de ultrapassar a marca do ano passado", afirmou Matos.Além do público, a Expogenética também busca movimentar negócios em diferentes segmentos ligados ao agronegócio. A programação terá leilões, shoppings e atividades voltadas à troca de informações entre produtores e empresas.

"A Expogenética é um evento que congrega a alegria desse momento e que também serve para reunir os produtores, organizar troca de informações, fazer negócios por meio de leilões, shoppings e poder conhecer novas alternativas para melhorar ainda mais a sua produtividade", disse o presidente.

Agroplay prepara shows e novas experiências

A edição deste ano também marca a primeira parceria da Agroplay na produção de uma festa desse porte em Mato Grosso do Sul. Segundo o produtor Rodolfo Alessi, o convite feito pela Nelore-MS representa uma nova experiência para a empresa. Alessi destacou que a Agroplay já possui experiência com eventos no Estado, especialmente com o Tendel, mas que a Expogenética terá uma dimensão diferente.

"Para nós foi um prazer quando o Paulo Matos falou para a gente que tinha interesse que viéssemos produzir essa festa com ele. É a primeira festa que a gente faz no Mato Grosso do Sul. Muita gente já conhece o público universitário das violadas. Mas uma festa desse porte vai ser muito legal para a gente, uma experiência nova. A primeira nossa no Mato Grosso do Sul, e estamos muito contentes. Vamos colocar o espírito da Agroplay misturado com a Nelore-MS para fazer uma entrega incrível para vocês", disse.

Os nomes dos artistas que estarão na programação ainda não foram divulgados. A organização, no entanto, promete uma grade com atrações de peso e voltada ao público de Campo Grande.

"Não podemos revelar quais artistas irão se apresentar. Vão vir nomes de peso, com certeza. Estamos pensando em cada detalhe, obviamente numa grade muito legal e que converse muito com o público de Campo Grande", afirmou Alessi.

A parceria também prevê experiências além do palco principal. Segundo o produtor, a intenção é aproveitar a estrutura do parque para criar outros espaços de entretenimento.

"Além do palco principal, a gente também pretende gerar outras experiências, como no parque. Queremos fazer afters, entre outras atrações. Mas em breve vamos divulgar alguns nomes", antecipou.

PBR será uma das atrações

Entre os destaques da Expogenética MS 2026 está ainda a etapa oficial da PBR (Professional Bull Riders), marcada para os dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro. A competição de montaria em touros reforça a proposta de reunir, no mesmo espaço, atrações ligadas ao agronegócio e ao entretenimento.

Com a programação ampliada, a organização aposta na terceira edição para consolidar ainda mais a Expogenética como uma feira de negócios e genética bovina, mas também como um evento aberto à população.

Ao longo dos 11 dias, a expectativa é reunir produtores rurais, investidores, empresas, instituições e visitantes de diferentes regiões, movimentando a cadeia produtiva e a economia de Campo Grande.