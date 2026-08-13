A Expogenética MS 2026 já tem sua primeira grande atração confirmada. O cantor Leonardo se apresenta no dia 31 de outubro, com show gratuito no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. Os demais artistas que farão parte da programação serão divulgados nos próximos dias.

A terceira edição da Expogenética MS será realizada entre 29 de outubro e 8 de novembro e promete 11 dias de programação que vão muito além dos negócios ligados à pecuária. O evento terá shows, rodeio, provas equestres, leilões, atrações culturais, campeonato de churrasco, festival de comitivas e atividades voltadas à inclusão.

O show de Leonardo é uma das atrações preparadas em parceria com a Agroplay, que participa pela primeira vez da produção de uma festa desse porte em Mato Grosso do Sul. A empresa promete uma programação artística com nomes de peso e novas experiências para o público.

"Vamos colocar o espírito da Agroplay misturado com a Nelore-MS para fazer uma entrega incrível para vocês", afirmou o produtor Rodolfo Alessi durante o lançamento do evento.

Segundo Alessi, a programação não ficará restrita ao palco principal. A proposta é utilizar diferentes espaços do parque para oferecer outras experiências aos visitantes.

"Além do palco principal, a gente também pretende gerar outras experiências, como no parque. Queremos fazer afters, entre outras atrações. Mas em breve vamos divulgar alguns nomes", antecipou.

A Expogenética MS 2026 será realizada de 29 de outubro a 8 de novembro, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. A principal atração já confirmada é o show gratuito de Leonardo, no dia 31 de outubro. Outros artistas serão anunciados nos próximos dias. A programação também terá a etapa oficial da PBR, leilões, provas equestres, festival de comitivas, campeonato de churrasco, atrações culturais, ações de inclusão e serviços públicos. A organização espera superar os cerca de 140 mil visitantes registrados no ano passado.

A Expogenética MS terá como um dos principais destaques a etapa oficial da PBR, de 30 de outubro a 1º de novembro, com entrada gratuita no parque e acesso livre à pista para os shows e o rodeio. A cobrança será apenas para áreas VIP e camarotes.

A programação também contará com campeonato de churrasco reunindo brasileiros, argentinos e paraguaios, além de leilões, provas equestres, festival de comitivas e atrações culturais. O evento manterá ações de inclusão, com salas sensoriais e espaços adaptados, e terá dias destinados à oferta de serviços públicos, como emissão de documentos, vacinação e regularização do título de eleitor.

A organização espera superar o público de 140 mil pessoas registrado em 2025. A expectativa é impulsionada pela ampliação da programação de shows e pela parceria com a Agroplay, além das atividades voltadas ao agronegócio e à geração de negócios.

Com Leonardo já confirmado para 31 de outubro e outros artistas ainda mantidos em segredo, a programação artística deve ser ampliada nos próximos dias. A expectativa da organização é transformar a terceira edição em uma das maiores da história do evento, conciliando negócios, entretenimento, cultura, inclusão e agronegócio.