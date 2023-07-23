Brasil
Acumulou: Mega-Sena vai para R$ 70 milhões
Os números sorteados foram 14 26 40 42 46 52
A Mega-Sena acumulou após o sorteio realizado neste sábado (22). Segundo a Caixa, 70 apostas acertaram cinco números e vão receber R$ 80.398,82, cada. Outras 5.774 apostas fizeram quatro acertos e vão ganhar R$ 1.392,42, cada uma.
Os números sorteados, nesse sábado, foram 14 – 26 – 40 – 42 – 46 – 52. O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira (25), e o prêmio estimado é de R$ 70 milhões.
Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados. Eventualmente, ocorrem "Mega-Semanas", com sorteios às terças, quintas e sábados.
Uma aposta simples da Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita nas casas lotéricas, pela internet ou no aplicativo para smartphones Loterias Caixa.