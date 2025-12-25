Menu
Galvão Bueno é internado após passar mal durante Natal com a família

"A gente já sabe que não é nada grave, eles ainda estão fechando o diagnóstico", escreveu a filha

25 dezembro 2025 - 14h54
Galvão BuenoGalvão Bueno   (TV Globo)

Durante a passagem do Natal com a família, o narrador esportivo Galvão Bueno, de 75 anos, passou mal e precisou ser internado na noite de quarta-feira (24) no Hospital Santa Casa de Londrina, no Paraná. Ele foi levado à unidade de saúde para a realização de exames, após apresentar um quadro de mal-estar.

A filha do narrador, Letícia Bueno, informou que o estado de saúde do pai não é grave e que ele permanece em observação enquanto aguarda os resultados dos exames. Segundo ela, Galvão está bem, consciente e tranquilo no quarto do hospital.

Em novembro, Galvão Bueno havia ficado cerca de uma semana internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma pneumonia viral. Por isso, a principal preocupação da família e da equipe médica é descartar a possibilidade de recorrência do quadro.

Em nota, Letícia Bueno afirmou:
“Ele se sentiu um pouquinho mal ontem e a gente achou melhor, falando com os médicos, ir para o hospital para fazer exames, para ver o que é. A gente já sabe que não é nada grave, eles ainda estão fechando o diagnóstico. Obviamente, o medo é sempre da pneumonia voltar. É normal que dentro de um mês ela possa voltar. Então, ele está, por enquanto, em observação e fazendo os exames. Mas assim que eu tiver esse diagnóstico fechado, eu vou fazer uma nota oficial. Ah, mas ele está bem, está tudo bem, ele está no quarto e aguardando esse resultado de todos os exames para ver o que faz daqui para frente. Uma coisa que a gente já tem certeza é que está tudo muito tranquilo, é que não é nada grave”.

No último domingo (14), Galvão Bueno narrou, pela Amazon Prime, a final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians, no Maracanã.

