JD1TV AGORA: Caça F-5 da Força Aérea Brasileira cai após problemas nos motores

Um caça F-5 da Força Aérea Brasileira caiu agora pouco na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte.

Conforme as informações preliminares, divulgadas pelas redes sociais, o piloto teria conseguido se ejetar da aeronave antes dela cair.

A princípio a queda aconteceu por conta de alguns problemas nos motores do caça. Assista ao vídeo: