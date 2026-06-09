Trabalhadores da Santa Casa de Campo Grande iniciaram uma paralisação parcial nesta terça-feira (9) após o atraso no pagamento dos salários referentes ao mês de maio. Segundo os sindicatos que representam os funcionários, o pagamento deveria ter sido efetuado na segunda-feira (8), mas não foi realizado, levando as categorias a suspenderem parte das atividades.

De acordo com a direção do hospital, o atraso ocorreu em razão da falta de repasses financeiros do poder público. A Santa Casa informou que depende de recursos provenientes da União, do Estado e do município para manter os pagamentos em dia e que os salários serão quitados assim que os valores forem recebidos. Todos os setores foram afetados.

Segundo o presidente do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Mato Grosso do Sul (Sintesaúde), Osmar Gussi, cerca de 1,5 mil profissionais estão paralisados. Entre eles estão fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, nutricionistas, funcionários da lavanderia, copa, cozinha, internação, segurança e setores administrativos.

Os recursos destinados à Santa Casa são tripartites, com participação da União, do Estado e do município, mas os repasses passam pela Prefeitura, responsável pelo encaminhamento dos valores ao hospital.

A diretora do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Enfermagem de Mato Grosso do Sul, Maria Neuza Eduardo de Santana, destacou que os profissionais dependem do salário para cumprir compromissos financeiros e despesas familiares. Ela ressaltou que a remuneração tem caráter alimentício e que os trabalhadores aguardam o pagamento até o quinto dia útil de cada mês.

A Santa Casa possui mais de 3 mil funcionários e, caso o impasse continue, a paralisação poderá ser mantida.

O JD1 entrou em contato com a Prefeitura e o Governo do Estado, até o fechamento desta reportagem, não houve retorno.