A Casa de Cultura de Campo Grande recebe no dia 6 de agosto a oficina gratuita Vivência de Graffiti. A atividade integra o projeto Mural Postal Campão e vai ensinar técnicas da arte urbana para a população.

A oficina será ministrada pelo muralista Fabio Quill e pela arte-educadora Kelly Queiroz. Durante a ação, os participantes vão aprender a utilizar tintas em spray e moldes em stencil na criação dos painéis.

Ao todo, serão disponibilizadas 30 vagas com preenchimento por ordem de chegada no local. O evento é aberto a todos os públicos, sem exigência de experiência prévia, e com todo o material fornecido.

A produtora cultural Rubia Sibele destacou que a iniciativa busca aproximar as pessoas da linguagem urbana. O projeto já produziu murais comunitários que viraram cartões-postais com audiodescrição.

A ação é realizada com recursos da Fundação Municipal de Cultura via FMIC da Prefeitura da Capital. As inscrições presenciais ocorrem minutos antes do início do evento na sede da Casa de Cultura.