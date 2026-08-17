As duas carretas envolvidas no acidente que matou quatro pessoas na tarde de domingo (16), na BR-163, em Bandeirantes, devem ser retiradas da rodovia nesta terça-feira (18). Os veículos permanecem no local porque ainda é necessário aguardar o fim da queima do diesel transportado por uma das carretas.

Segundo a Motiva Pantanal, concessionária responsável pela rodovia, a remoção também depende da presença das seguradoras dos dois veículos. Os três carros de passeio envolvidos na colisão já foram retirados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Na tarde desta segunda-feira (17), ainda era possível ver fumaça e pequenas chamas no ponto onde a carreta carregada com diesel caiu. Conforme a concessionária, o combustível tem um longo tempo de combustão e, por orientação do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), é necessário esperar que o produto seja completamente consumido pelo fogo antes de iniciar a limpeza da pista e retirar as carretas.

A expectativa é de que as chamas se apaguem totalmente na manhã de terça-feira. Apesar da presença do fogo, a concessionária informou que não há risco de uma nova explosão ou de incêndio na vegetação.

Depois da retirada dos veículos, as equipes da Motiva Pantanal deverão começar a limpeza da pista. O trecho, que chegou a registrar congestionamento após o acidente, já está liberado para o tráfego. Até que todos os serviços sejam concluídos, a concessionária orienta os motoristas a reduzirem a velocidade e passarem pelo local com atenção. Também é necessário respeitar a sinalização e evitar ultrapassagens.

Outra recomendação é não parar no acostamento para filmar ou fotografar o local do acidente. Além de provocar lentidão, a prática pode aumentar o risco de novas colisões e colocar em perigo os próprios motoristas e as equipes que trabalham na rodovia.

O acidente

O acidente aconteceu por volta das 15h de domingo (16), em Bandeirantes, a cerca de 70 quilômetros de Campo Grande. A ocorrência envolveu duas carretas e três carros de passeio.

Imagens registradas após a colisão mostram que um dos carros invadiu a pista contrária e bateu de frente com uma carreta. Com a força do impacto, o caminhão perdeu o controle, atravessou para a outra pista e atingiu frontalmente uma segunda carreta, que transportava diesel.

A colisão provocou uma explosão e espalhou fogo pela rodovia. Dois carros tentaram passar pelo acostamento para escapar da batida, mas acabaram atingidos pelas chamas.

Uma grande nuvem de fumaça preta tomou conta da BR-163 e pôde ser vista a quilômetros de distância. O acidente deixou quatro pessoas mortas e provocou congestionamento no trecho.

Na manhã desta segunda-feira (17), porém, a pista já estava liberada para o tráfego.