A estiagem prolongada agravou as condições do Rio da Prata, em Jardim, onde trechos do curso d’água chegaram a ficar secos e formaram poças isoladas, aumentando o risco de morte de espécies da fauna aquática. Diante do cenário, mais de 200 peixes foram resgatados e realocados para áreas com melhores condições de sobrevivência durante uma operação realizada em setembro.

A ação foi conduzida pelo Instituto Guarda Mirim Ambiental (IGMA), que acompanha as condições ambientais do rio e executa operações de resgate e realocação de animais aquáticos em pontos afetados pela interrupção do fluxo. Entre os exemplares retirados das áreas críticas estavam lambaris, piraputangas, cascudos, joaninhas e traíras.

De acordo com o presidente do IGMA, Nisroque Soares, o problema atinge um trecho próximo à Ponte do Curê, na Rodovia MS-178. Abaixo da área onde foram realizados os resgates em 2024 e 2025, o fluxo de água fica interrompido por aproximadamente quatro quilômetros até a ponte, segundo o instituto.

A situação é acompanhada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Jardim, pelo terceiro ano consecutivo. O Inquérito Civil foi instaurado em julho de 2024 para acompanhar o monitoramento ambiental e apurar as causas da crise hídrica e dos períodos de seca registrados no Rio da Prata.

Em 2025, uma operação semelhante retirou aproximadamente 1.421 peixes de um trecho de sete quilômetros afetado pela interrupção do fluxo de água. Neste ano, diante do agravamento das condições, o IGMA voltou a realizar a translocação dos animais que estavam ilhados e vulneráveis à evaporação das poças.

O MPMS informou que continuará acompanhando e fiscalizando as ações voltadas à preservação do Rio da Prata e de sua fauna aquática. O órgão também aguarda a continuidade dos relatórios e demais informações técnicas produzidas pelo IGMA sobre as condições ambientais do curso d’água.