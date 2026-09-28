O Emprega CG, da Fundação Social do Trabalho (Funsat), realiza nesta terça-feira (29) e quarta-feira (30) processos seletivos com oportunidades de contratação para oito funções em Campo Grande. As ações terão participação de empresas parceiras e entrevistas com representantes dos setores de Recursos Humanos.

Na quarta-feira (30), a Super Quarta será realizada das 8h às 12h, no piso térreo da sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. As vagas serão oferecidas pelo Grupo Pereira, Brilhar Serviços Terceirizados Ltda. e Grupo Mais Farmácias.

Entre as oportunidades estão as funções de perfumista, jardineiro, balconista de farmácia, auxiliar de limpeza, operador de lojas e mercados, técnico de carnes e derivados e operador de caixa. Os candidatos poderão retirar as senhas para as entrevistas na recepção da Funsat, onde também estará disponível o catálogo de vagas do evento.

Já nesta terça-feira (29), haverá seleção para a função de copeiro, com salário de R$ 1.875, além de benefícios. O atendimento ocorre das 8h30 às 12h, no auditório da sede da Funsat. As senhas serão distribuídas pela equipe do Emprega CG e darão acesso às entrevistas com o setor de Recursos Humanos da empresa contratante.