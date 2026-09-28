O Programa Gás do Povo atende, em setembro, 142.056 famílias em Mato Grosso do Sul, alcançando 461.268 pessoas. Para garantir o acesso ao benefício, o Estado conta atualmente com 409 revendas credenciadas.

O programa oferece recarga gratuita do botijão de gás de cozinha de 13 quilos para famílias inscritas no Cadastro Único, com renda mensal por pessoa de até meio salário-mínimo. Neste momento, a concessão prioriza famílias beneficiárias do Bolsa Família com duas ou mais pessoas no mesmo código familiar.

A quantidade de recargas varia conforme o número de integrantes registrados no Cadastro Único. Famílias com duas ou três pessoas recebem um vale a cada três meses, enquanto aquelas com quatro ou mais integrantes têm direito a uma recarga a cada dois meses.

O benefício pode ser utilizado nas revendas credenciadas por meio do cartão do Bolsa Família, cartão de débito da Caixa ou CPF do responsável familiar, com código de validação enviado ao celular cadastrado. O valor da recarga é pago diretamente pelo programa ao revendedor.

As famílias também podem consultar a situação do benefício, validade do vale, histórico de utilização e localização das revendas pelo aplicativo Meu Social. Em setembro, o programa disponibilizou 4,23 milhões de vales em todo o país.