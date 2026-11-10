A Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul) realiza, até sexta-feira (13), um leilão com 142 lotes, entre veículos, máquinas e equipamentos industriais. Os lances iniciais variam conforme o produto, com opções a partir de R$ 1 mil.

Entre os destaques estão um Toyota Corolla 2014/2015, com lance inicial de R$ 35 mil, e uma caminhonete Hilux 2016, a partir de R$ 80 mil. Também estão disponíveis uma miniusina de etanol, com lance mínimo de R$ 1 mil, e outra de cerâmica, a partir de R$ 3 mil.

O leilão inclui ainda computadores, notebooks, televisores, projetores, equipamentos de laboratório, máquinas de solda, mesas, cadeiras e outros materiais. Há conjuntos de informática com lances iniciais de R$ 1.200.

Os interessados podem visitar os produtos até quinta-feira (12), das 8h30 às 10h30 e das 13h30 às 16h, no Centro de Convenções Albano Franco, na Avenida Mato Grosso, nº 5.017, em Campo Grande.

A disputa é aberta a pessoas físicas e empresas de todo o Brasil. Os lances devem ser feitos exclusivamente pela internet, no site www.casadeleiloes.com.br.

O leilão termina na sexta-feira (13), a partir das 14h, no horário de Mato Grosso do Sul. O edital e as regras de participação estão disponíveis na plataforma. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3363-7000.