Moradores reclamaram do som alto, dos fogos e de até urinas em portas de residências feitas por torcedores que comemoram o título do Palmeiras, que conquistou a Copa Libertadores neste sábado, dia 28.

O fato ocorreu nas proximidades de uma conveniência no bairro Rita Vieira, em Campo Grande.

Classificado como 'baderna', a situação teria incomodado moradores da região, que reclamaram especialmente de fogos que causaram medo em crianças e animais.

O Palmeiras conquistou o título ao longo da tarde e início da noite. Muitos torcedores optaram por se reunir na conveniência e comemorar, mas também ocuparam parte da via onde fica o estabelecimento.

Conforme denúncia ao JD1 Notícias, a situação é recorrente e se arrasta há algum tempo. Ainda de acordo com a denúncia, a região é residencial e o estabelecimento é um incômodo geral.