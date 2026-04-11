Acrissul esclarece morte na Expogrande e manifesta solidariedade aos familiares

A Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), realizadora da Expogrande, informou neste sábado (11) que foi comunicada sobre a morte de um colaborador de uma empresa terceirizada contratada pela produtora responsável pelos shows do evento.

O caso ocorreu durante atividades de montagem no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. Segundo a organização, as informações iniciais apontam que o óbito pode estar relacionado a um mal súbito. A ocorrência mobilizou equipes no local e será apurada pelas autoridades competentes.

Em nota, a Acrissul manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho da vítima, destacando o impacto da perda. A organização informou ainda que a Expogrande conta com mais de 1.000 colaboradores e que todas as atividades seguem protocolos de segurança e normas legais.

A Acrissul afirmou que acompanha o caso e permanece à disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos necessários. A entidade reforçou ainda que todo o evento conta com as devidas autorizações e vistorias dos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente.

Leia:

"A Acrissul, realizadora da Expogrande, informa que foi comunicada na tarde deste sábado sobre o falecimento de um colaborador de empresa terceirizada contratada pela produtora responsável pelos shows do evento, ocorrido durante atividades de montagem no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

As informações iniciais indicam que o ocorrido pode estar relacionado a um mal súbito.

Neste momento, a Acrissul manifesta sua solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho, desejando força diante dessa perda.

A Expogrande conta com a atuação de mais de 1.000 colaboradores, com atividades conduzidas sob protocolos de segurança e em conformidade com a legislação vigente, incluindo as devidas autorizações e vistorias dos órgãos competentes.

A entidade acompanha o caso e permanece à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos."

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