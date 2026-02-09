Menu
Bonito abre inscrições para torneio de pesca esportiva do distrito Águas do Miranda

O evento acontece de 13 a 15 de março e integra o calendário turístico do município

09 fevereiro 2026 - 14h37
Foto: Prefeitura de BonitoFoto: Prefeitura de Bonito  

O 4º Torneio de Pesca Esportiva do Distrito Águas do Miranda ocorre nos dias 13, 14 e 15 de março de 2026, em Bonito, e está com inscrições abertas para equipes interessadas em participar da competição. O evento integra o calendário turístico do município e tem como foco incentivar o turismo da pesca esportiva, além de promover a prática responsável e sustentável da atividade.

Promovido pela Prefeitura de Bonito, o torneio também contará com feira de gastronomia e artesanato, cursos de qualificação e shows artísticos, movimentando o Distrito Águas do Miranda e fortalecendo o turismo local. A iniciativa reforça o compromisso do município com a preservação ambiental aliada ao desenvolvimento econômico sustentável.

A programação começa na sexta-feira (13), a partir das 18h, com a conferência das inscrições, entrega de documentos e orientações gerais aos participantes. No sábado (14), será realizado o torneio adulto, com início às 6h e encerramento às 16h. No domingo (15), acontece o torneio infantil, das 9h às 11h, no Pesqueiro Recanto dos Amigos, seguido da premiação e do encerramento do festival.

A competição será disputada exclusivamente na modalidade pesque e solte, obedecendo às normas ambientais e de segurança. Haverá uma única categoria, com equipes formadas por dupla ou trio, incluindo guia de pesca e piloteiro, conforme regulamento. O trecho autorizado para a disputa será no Rio Miranda, do Rio Nioaque até o Pesqueiro do Davi.

As inscrições são gratuitas, limitadas a 80 equipes, e devem ser realizadas por meio de formulário online. Após a conferência da documentação, as equipes receberão a confirmação por e-mail e um kit de participação para uso durante o torneio.

