Menu
Menu Busca terça, 10 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Câmara mantém veto e libera aumento da taxa do lixo

Decisão desta terça-feira (10) preserva decreto da Prefeitura e mantém reajuste que elevou o IPTU

10 fevereiro 2026 - 13h00Sarah Chaves    atualizado em 10/02/2026 às 13h01
Foto: Izaias MedeirosFoto: Izaias Medeiros  

A Câmara Municipal de Campo Grande decidiu manter, com 14 votos contrários e 8 votos favoráveis nesta terça-feira (10), o veto da Prefeitura de Campo Grande ao Projeto de Lei Complementar 1.016/26, que suspendia os efeitos do Decreto Municipal 16.402/2025 e impedia o aumento da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares para 2026.

Com a manutenção do veto, permanece válida a decisão do Executivo que autoriza o reajuste da taxa do lixo, medida que impacta diretamente os valores dos carnês do IPTU, que registraram aumentos em razão da majoração da taxa e da redução do desconto para pagamento à vista, adotadas por decreto municipal.

Para o presidente da Casa, a posição da Câmara respeita o equilíbrio entre os interesses do município e da população. “O Executivo tem o direito de pleitear os seus interesses, afinal de contas eles defendem a gestão. Então, na cabeça dos secretários, eles querem que se mantenha o veto pela saúde financeira do município”, afirmou. Segundo ele, o debate também levou em conta os efeitos da medida para os contribuintes, ainda que tenha prevalecido o entendimento favorável à manutenção do veto.

Durante a votação, o Executivo municipal defendeu a continuidade do decreto. O secretário municipal de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, afirmou que a prefeitura buscou sensibilizar os vereadores sobre a necessidade de garantir a normalidade dos serviços de coleta de lixo na Capital.

Miglioli também criticou a suspensão temporária dos pagamentos de tributos. Uma decisão liminar da Justiça determinou que o IPTU 2026 seja cobrado apenas pelo valor considerado incontroverso, correspondente ao imposto de 2025 acrescido da correção monetária de 5,32% pelo IPCA-E. “Você suspender por 30 dias os pagamentos de imposto na capital é, no mínimo, um ato equivocado”, afirmou.

Segundo o secretário, o município acompanha o caso no Judiciário e está confiante na reversão da liminar. Ele acrescentou que a prefeitura avalia ajustes pontuais, como o desmembramento da taxa do lixo dos demais tributos municipais, mas descartou recuo amplo em relação ao imposto.

 

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Reprodução /
Polícia
VÍDEO: Guarda municipal flagrado agredindo suspeito em Campo Grande é demitido
Santa Casa de Campo Grande
Saúde
Promotoria atua para garantir presença de pais durante internação de crianças na Santa Casa
Carnaval na Esplanada
Transparência
Prefeitura libera R$ 170 mil para bancar o Carnaval de rua em Campo Grande
Fachada UPA
Justiça
Adriane apela ao TJ para cobrar IPTU mais caro e fala em risco de desabastecimento na saúde
Faca usada no crime - Foto: Reprodução / Processo
Justiça
'Mano' é julgado nesta terça por matar homem a facadas no Jardim Noroeste
Agência Banco do Brasil
Cidade
Confira como vão funcionar os bancos durante o carnaval
Foto: Prefeitura de Bonito
Cidade
Bonito abre inscrições para torneio de pesca esportiva do distrito Águas do Miranda
Marcas de sangue ficaram pelo local da casa após confronto
Polícia
Ministério Público deve ir ao local de mortes em confrontos policiais em MS
Foto: Divulgação
Cidade
Programa Campo Grande Saneada leva obras e interdições ao Tijuca
Central do IPTU
Cidade
Ainda devo pagar carnê do IPTU 2026? Entenda o que muda com liminar judicial

Mais Lidas

Lucas Bitencourt em visita a Escola João de Paula Ribeiro
Educação
Kits escolares não chegam a todos e prefeitura joga entrega para após o Carnaval
Gislaine Esther Lubas Moreira Moura
Geral
Morre a advogada e professora Gislaine Moura
Imagem ilustrativa
Polícia
Menina de 2 anos é embebedada e socorrida com traumatismo craniano na Capital
Hugo Motta e seu antecessor e padrinho, Arthur Lira
Política
Gastos da Câmara com diárias disparam e sobem 78% em um ano