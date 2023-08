CG 124 anos: Desfile Cívico, Marcha e Campeonato de Motocross; veja a agenda

O dia hoje (26), é da nossa cidade morena e para comemorar os 124 anos da Capital sul-mato-grossense, a Prefeitura de Campo Grande preparou várias atrações para o público até o fim da tarde com entrada gratuita.

O desfile cívico-militar não pode faltar e são esperadas cerca de 6 mil pessoas no evento que reúne participantes, espectadores e organizadores a partir das 8h, na Rua 13 de Maio.

Para os motoristas, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) emitiu nota sobre as interrupções no trânsito durante o desfile. A partir de sexta-feira (25), a Avenida Afonso Pena (entre Rua Rui Barbosa e Rua 13 de Maio) e a Rua 13 de Maio (entre Rua Dom Aquino e Rua 15 de Novembro), serão interditadas a partir das 20h. -

A Capital foi escolhida ainda para receber um evento esportivo de porte nacional. A 5ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, acontece nos dias 26 e 27 de agosto, no Parque Jacques da Luz, na Moreninha.

A competição retorna para a cidade após seis anos. Para isso, foram investidos R$ 249,9 mil, valor repassado à CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo).

De acordo com programação da CBM, os treinos livres começam no sábado (26), às 8 horas (horário de MS). As provas oficiais têm início no mesmo dia, com disputas nas categorias MX5, MX4 e Nacional, a partir das 16h40. O domingo (27) será dedicado às classes MX1, MX2, MXJ, MX2J, MX3, 50cc, 65cc e Elite MX, com início às 10 horas. Veja a programação completa no link.



A entrada é gatuita. Todas as provas terão transmissão ao vivo pelo canal SportBay no YouTub e.



Já a Corrida do Facho terá largada e chegada será na Rua 13 de Maio, esquina com a Avenida Afonso Pena. O controle do percurso da prova será feito por árbitros da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul e fiscais de pista.

Confira a agenda completa:

6h- Corrida Facho 2023

Rua 13 de Maio, esquina com a Avenida Afonso Pena Centro

8h - Desfile Cívico-Militar em Comemoração aos 124 anos de Campo Grande

Rua 13 de Maio, esquina com a Avenida Afonso Pena Centro

13h - Amistoso Inclusivo

Praça Esportiva Belmar Fidalgo

Rua Barão do Rio Branco Centro

14h - Marcha pra Jesus

Praça do Rádio Clube

Avenida Afonso Pena, esquina

com Rua Pedro Celestino Centro

8h - Campeonato Brasileiro de Motocross/16h40 provas oficiais

Parque Jacques da Luz Pista de Motovelocidade

Rua Barreiras Moreninha III



27/08



9h - Finais do Campeonato Brasileiro de Motocross

Parque Jacques da Luz Pista de Motovelocidade

Rua Barreiras Moreninha III

