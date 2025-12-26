Sexta-feira concentra último atendimento regular de agências antes do Ano-Novo

Nesta sexta-feira (26), o atendimento em agências bancárias, unidades do INSS e Correios ocorre normalmente em todo o país. O dia é considerado uma oportunidade para quem precisa pagar contas, regularizar pendências ou resolver serviços presenciais antes do encerramento do ano.

As agências bancárias funcionam em horário regular, assim como os atendimentos do INSS e dos Correios. A orientação é que a população aproveite esta sexta-feira para organizar compromissos financeiros e administrativos, já que haverá novo funcionamento especial nos próximos dias em razão do Réveillon.

Na quarta-feira (31), véspera do Ano-Novo, as agências bancárias não terão atendimento ao público. Já as unidades do INSS funcionam com horário reduzido, com atendimento apenas até as 13h. No mesmo dia (31), os Correios também não realizam atendimento presencial nem entregas.

Na quinta-feira (1º), feriado de Ano-Novo, não haverá atendimento nas agências bancárias, no INSS nem nos Correios.

