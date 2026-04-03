Catador de reciclaveis é esfaqueado por grupo de jovens no Tarumã

Um homem de 34 anos foi esfaqueado durante uma agressão na madrugada desta sexta-feira (2), na região do bairro Jardim Centenário, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 5h50 para atender a denúncia de agressão na saída para Sidrolândia. Durante diligências, a equipe localizou a vítima já na entrada do bairro Jardim Lageado, nas proximidades de um cruzamento residencial.

Aos policiais, o homem relatou que trabalhava recolhendo materiais recicláveis na região do Jardim Tarumã quando foi atacado por quatro indivíduos, aparentemente com idades entre 15 e 18 anos. Segundo o relato, um dos suspeitos estava armado com uma faca e desferiu diversos golpes, atingindo a cabeça, o rosto, o ombro e o punho do braço esquerdo da vítima.

Devido aos ferimentos, o homem apresentava desorientação e não conseguiu informar o local exato onde ocorreu a agressão. Ele também afirmou não conhecer os autores, mas descreveu o suspeito que realizou os golpes como sendo moreno, magro e com uma tatuagem no pescoço.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros no local, encaminhando a vítima para uma unidade de saúde.

Diante da situação, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado pelas autoridades.

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