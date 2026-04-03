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Feriado de Páscoa: veja o que abre e fecha na sexta-feira em Campo Grande

Serviços, shoppings, comércio e unidades de saúde terão horários especiais na Sexta-Feira Santa

03 abril 2026 - 08h11Taynara Menezes
Centro de Campo GrandeCentro de Campo Grande   (Reprodução)

Na Sexta-Feira Santa (3), diversos serviços em Campo Grande terão horários especiais devido ao feriado. Veja o que abre e fecha:

Comércio – Lojas permanecem fechadas conforme acordo coletivo.

Supermercados – Funcionam normalmente conforme a escala de cada estabelecimento, autorizado pela Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados (AMAS).

Shoppings

Bosque dos Ipês: alimentação e lazer das 11h às 21h; lojas fechadas.

Campo Grande Shopping: alimentação e lazer das 10h às 22h; lojas fechadas.

Norte Sul Shopping: praça de alimentação, lazer e lojas de doces das 11h às 21h.

Pátio Central: fechado.

Mercadão – Funcionam apenas peixaria, lojas de chocolate e queijo e tendas do estacionamento, das 7h às 12h.

Delegacias – Funcionam apenas as plantonistas: Depacs (Cepol e Centro), 4ª DP e Deam. As demais delegacias de área e especializadas permanecem fechadas.

Bioparque Pantanal – Atendimento das 8h30 às 14h30, com última entrada às 13h30.

Correios – Fechados.

Bancos – Fechados, seguindo a Resolução nº 4.880 do Conselho Monetário Nacional.

Unidades de saúde – UPAs e CRSs funcionam 24h. USFs estarão fechadas, mas plantão exclusivo para vacinação contra a gripe acontece na USF Tiradentes, das 7h30 às 16h45.

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