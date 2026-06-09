O tempo sofre uma virada radical em Mato Grosso do Sul a partir desta terça-feira (9). A aproximação de uma frente fria, combinada com áreas de baixa pressão atmosférica e o transporte de umidade, trará o risco de tempestades severas acompanhadas de raios, vendavais e queda de granizo em várias cidades.

O principal alerta para esta semana é a formação de dois ciclones extratropicais no continente. O primeiro deles se desenvolve entre terça e quarta-feira (10), enquanto o segundo está previsto para entre quinta (11) e sexta-feira (12), gerando rajadas de vento que podem superar facilmente os 60 km/h em MS.

Os maiores acumulados de chuva, acima de 40 milímetros, devem se concentrar nas regiões central, sul, sudoeste, leste e no Pantanal. Em Campo Grande, os termômetros despencam e devem registrar temperaturas mínimas entre 14°C e 20°C, com as máximas não passando dos 26°C ao longo do dia.

Nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, o frio será mais intenso, com mínimas previstas entre 11°C e 16°C. Já nas regiões Pantaneira, Norte e Bolsão, o calor ainda resiste um pouco antes da chuva chegar, com as temperaturas máximas podendo atingir marcas de até 32°C.