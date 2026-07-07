O avanço de uma nova frente fria deve derrubar as temperaturas e provocar pancadas de chuva isoladas em Mato Grosso do Sul a partir desta terça-feira (7). A mudança na estabilidade do tempo será sentida com maior intensidade na região sul do Estado.

De acordo com os meteorologistas, os municípios da faixa sul podem registrar temperaturas mínimas de até 7°C nas primeiras horas do dia. Nas demais regiões sul-mato-grossenses, a previsão indica predomínio de sol com variação de nebulosidade.

O recuo térmico contrasta com o período da tarde, quando as máximas atingem até 31°C, provocando uma amplitude térmica superior a 15°C. A umidade relativa do ar segue em níveis críticos e pode oscilar em torno de 25% nas cidades do norte.

O deslocamento da massa de ar polar também causará ventos intensos no quadrante sul com velocidades médias de 60 km/h. Moradores devem ficar atentos para a possibilidade de rajadas de vento pontuais ainda mais fortes durante a madrugada.