A Funsat disponibiliza, nesta terça-feira (7), 1.009 vagas de emprego em 123 profissões. As oportunidades são oferecidas por 127 empresas de Campo Grande e o encaminhamento é realizado para trabalhadores com cadastro atualizado no Sistema Nacional de Emprego (Sine).

Entre as vagas disponíveis estão ajudante de serralheiro, almoxarife, assistente de vendas, atendente de farmácia (balconista), auxiliar de contabilidade, desenhista técnico em arquitetura e chefe de serviço de limpeza, entre outras funções.

Do total de oportunidades, 572 são de perfil aberto, modalidade que não exige experiência anterior. Há vagas para alimentador de linha de produção (80), técnico de sondagem em obras de saneamento (20), motorista de ambulância (15), auxiliar de lavanderia (10), estoquista (6) e operador de telemarketing ativo (25).

O painel também conta com vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), distribuídas entre as funções de auxiliar de confecção (50), auxiliar de limpeza (1) e empacotador à mão (1). As informações sobre essas oportunidades podem ser obtidas no Guichê 1 da sede da Fundação.

O atendimento da Funsat ocorre das 7h às 13h, na sede localizada n, 992, Vila Glória, e no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699.