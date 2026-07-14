A terça-feira (14) deve registrar marcas amenas durante a madrugada em Mato Grosso do Sul, com mínimas que podem atingir entre 5°C e 7°C nas regiões sul e leste. Ao longo do dia, o calor ganha força em todo o território estadual.

A umidade relativa do ar apresentará índices baixos na metade da semana, oscilando entre 20% e 30% nas horas mais quentes. A amplitude térmica deve superar os 15°C em várias cidades, exigindo atenção redobrada com a hidratação.

Em Campo Grande, os termômetros devem variar entre a mínima de 11°C nas primeiras horas e a máxima de 30°C no período da tarde. O vento predomina do quadrante norte, com rajadas pontuais que podem ultrapassar a marca de 60 km/h.

Na região pantaneira, o calor será mais intenso, com os termômetros registrando máximas de até 35°C. O tempo extremamente seco aumenta de forma significativa os riscos de queimadas e a propagação de incêndios florestais no Estado.

A recomendação das autoridades de saúde é evitar a exposição direta ao sol nos horários mais críticos do dia. É fundamental manter os cuidados com crianças e idosos, além de umedecer os ambientes para aliviar o desconforto respiratório.