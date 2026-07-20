A previsão do tempo para segunda-feira (20) indica a permanência do clima firme e ensolarado em Mato Grosso do Sul. Um sistema de alta pressão atmosférica continuará atuando como um bloqueio, impedindo chuvas e o avanço de frentes frias.

Os termômetros registram elevação gradativa no Estado, com as temperaturas máximas oscilando entre 33°C e 38°C, marcas acima da média climatológica. A umidade relativa do ar segue em níveis críticos, variando em índices de 10% a 30%.

A combinação de tempo quente e baixa umidade eleva de forma significativa o risco de incêndios florestais na região. O cenário exige atenção redobrada da população para evitar queimadas e redobrar os cuidados com a saúde física.

O dia será marcado por uma elevada amplitude térmica, com diferenças que podem superar os 20°C entre as manhãs amenas e as tardes quentes. O fenômeno do Jato de Baixos Níveis provocará rajadas fortes de vento de até 80 km/h no sul e oeste.

As autoridades em saúde recomendam o reforço imediato na hidratação diária e sugerem evitar a exposição direta ao sol nos horários mais críticos. Os cuidados devem ser intensificados com crianças, idosos e animais de estimação.