A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul indica predomínio de sol com variação de nebulosidade na maior parte do estado. No entanto, o avanço de uma frente fria mantém o alerta para chuvas e tempestades isoladas nas regiões sudeste, leste e nordeste.

A instabilidade é provocada pelo transporte de calor e umidade combinado a um sistema de baixa pressão atmosférica. Os ventos devem soprar com velocidade entre 30 e 50 km/h, podendo registrar rajadas pontuais superiores a 60 km/h em diversas cidades.

Na Capital, o dia terá temperaturas mínimas oscilando entre 17°C e 20°C, com as máximas alcançando até 29°C à tarde. A variação térmica na região central mantém o clima ameno pela manhã e ligeiramente aquecido no período vespertino.

Nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, os termômetros registram as menores temperaturas, variando entre 15°C e 27°C. Já no Pantanal e no Sudoeste, os termômetros sobem mais e as máximas podem atingir picos de até 33°C.

No Bolsão, Leste e Norte do estado, os registros ficam entre a mínima de 17°C e a máxima de 34°C ao longo do dia. A população dessas regiões deve ficar atenta para possíveis pancadas de chuva acompanhadas de ventos fortes.