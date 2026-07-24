Quem está em busca de uma oportunidade de trabalho pode começar a sexta-feira (24) com boas notícias. A Funsat (Fundação Social do Trabalho) está com 941 vagas de emprego abertas em Campo Grande, distribuídas entre 120 profissões e oferecidas por 123 empresas.

Do total, 630 oportunidades não exigem experiência, permitindo a contratação com treinamento oferecido pelas empresas. Entre os destaques estão vagas para alimentador de linha de produção (110), operador de caixa (99), técnico em sondagem de obras (20), garçom (10) e servente de obras (5).

Também há vagas para ajudante de padeiro, atendente de farmácia, auxiliar de faturamento, chefe de limpeza, encarregado de obras, jardineiro, montador de vidros, recepcionista e diversas outras funções.

A Funsat ainda oferece 13 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD). Os interessados devem comparecer, das 7h às 13h, à sede da Fundação, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, ou ao Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699, com o cadastro atualizado no Sine. O painel completo de vagas está disponível no portal da Prefeitura de Campo Grande.