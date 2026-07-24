O Batalhão de Polícia de Choque prendeu em flagrante um homem com 389,7 quilos de maconha e 800 gramas de haxixe na MS-040, em Campo Grande. A ação ocorreu no fim da tarde de quinta-feira (23) durante a Operação Protetor.

A intervenção da equipe da Rotac teve início após troca de informações de inteligência com o FICC (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado). Os policiais localizaram o veículo suspeito modelo Volkswagen Gol trafegando pela região do Macroanel Rodoviário.

Durante a tentativa de abordagem no quilômetro 5 da rodovia estadual, o condutor demorou para obedecer à ordem de parada emitida pelos agentes. Na vistoria veicular, os policiais encontraram dezenas de tabletes de entorpecentes no interior do automóvel.

A apreensão dos entorpecentes causou um prejuízo estimado em R$ 950 mil às estruturas financeiras do crime organizado no estado. O motorista recebeu voz de prisão e foi conduzido para a sede da Polícia Federal na Capital.

A Polícia Militar reforçou o compromisso com o combate contínuo ao tráfico de drogas em parceria com outros órgãos de segurança pública. As investigações continuam na esfera federal para identificar os destinatários finais da carga.