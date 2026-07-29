A quarta-feira, dia 29, terá tempo firme com sol em grande parte de Mato Grosso do Sul, mas com risco de tempestades isoladas. O avanço de uma frente fria aliada à baixa pressão favorece a formação de áreas de instabilidade no estado.

As regiões centro-sul e leste devem registrar chuvas intensas acompanhadas de raios, ventos fortes e eventual queda de granizo. Já no norte, nordeste e Pantanal, o clima segue seco com umidade relativa variando entre 10% e 30%.

O transporte de calor e umidade intensifica os ventos vindos do norte em todo o território sul-mato-grossense. As rajadas de vento podem atingir velocidades entre 50 km/h e 70 km/h em pontos isolados ao longo do dia.

As temperaturas permanecem elevadas em várias cidades, com os termômetros alcançando até 39°C no extremo norte e Pantanal. Na Grande Dourados e região Sul, as mínimas ficam em 20°C e as máximas chegam aos 33°C.

Em Campo Grande, os termômetros marcam mínima de 22°C e máxima prevista de até 33°C com variação de nuvens. A população deve ter atenção redobrada com os ventos fortes e a baixa umidade do ar durante a tarde.