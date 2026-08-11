A menor temperatura registrada em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (11) foi de 11,2°C, em Caracol, segundo dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). As medições foram atualizadas às 8h30 e mostram temperaturas abaixo dos 15°C em diferentes regiões do Estado.

Em Bonito, os termômetros marcaram mínima de 12,1°C, enquanto Aral Moreira registrou 12,2°C. Porto Murtinho teve 12,4°C e Ponta Porã, 12,8°C.

Na sequência aparecem Jardim, com 12,9°C, uma estação de Porto Murtinho, na região do Nabileque, com 13°C, Sete Quedas, com 13,6°C, e Nioaque, com 14°C.

Campo Grande teve temperatura mais alta em comparação aos demais locais da lista. Na Capital, a mínima registrada nesta terça-feira foi de 20,2°C, diferença de 9°C em relação a Caracol.