A frente fria que avança por Mato Grosso do Sul deve deixar o domingo (6) com cara de mudança no tempo. Depois de dias mais quentes, a previsão é de muita nebulosidade, chuva e temperaturas mais baixas em boa parte do Estado. Em alguns municípios, também há possibilidade de tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e até queda de granizo.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), algumas regiões podem registrar acumulados de chuva acima de 30 a 40 milímetros em 24 horas. O vento também ganha força ao longo do domingo, com velocidades entre 40 e 60 km/h e rajadas que podem passar dos 70 a 80 km/h.

Em Campo Grande, o domingo deve ser chuvoso, com mínima de 13°C e máxima de apenas 19°C. Em Dourados, os termômetros variam entre 11°C e 20°C, enquanto Ponta Porã terá entre 12°C e 16°C. Iguatemi pode marcar 10°C, uma das menores mínimas previstas, com máxima de 19°C.

Já em Corumbá, a temperatura fica entre 18°C e 24°C. Coxim terá mínima de 18°C e máxima de 26°C, enquanto Três Lagoas registra entre 17°C e 23°C.