Depois das chuvas e fortes rajadas de vento registradas nos últimos dias, Mato Grosso do Sul continua sob alerta para tempestades nesta segunda-feira (14). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e abrange diferentes regiões do Estado.

O alerta é de perigo potencial, indicado pela cor amarela, e começou às 8h40 desta segunda-feira, com validade até as 23h59. A previsão aponta chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros ao longo do dia, além de ventos intensos, entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo.

Segundo o Inmet, há baixo risco de novos cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

O aviso alcança áreas do leste, sudoeste e centro-norte de Mato Grosso do Sul, além da região dos Pantanais. Entre os municípios incluídos estão Água Clara, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista e Bodoquena.

Em caso de rajadas, a orientação é evitar abrigo debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a estruturas que possam cair.