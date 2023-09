Semana começa com máximas beirando 40°C e baixa umidade em MS

Uma onda de calor deve provocar aumento desenfreado nas temperaturas em Mato Grosso do Sul durante essa semana. E com ela, vem a possibilidade da umidade relativa do ar ficar muito abaixo do nível ideal.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), por exemplo, cita possíveis pancadas de chuvas de forma isolada, mas isso é em decorrência as transformações climáticas.

Mas falando de temperatura, os sul-mato-grossenses devem encarar temperaturas máximas que ultrapassem os 40°C nos próximos dias, o que pode ficar ainda pior com a sensação térmica.

As máximas, inclusive, podem quebrar os recordes deste ano, seja em temperatura máxima ou baixa umidade relativa do ar.

As temperaturas mínimas entre 22°C a 24°C e máximas que podem atingir 40°C nas regiões sul e leste do Estado. Para as regiões norte, pantaneira, bolsão e sudoeste as temperaturas mínimas devem ficar entre 25°C e 27°C e máximas de até 42°C.

Em Campo Grande as temperaturas mínimas devem ficar entre 23°C e 26°C e máximas de até 38°C. Além disso, os ventos atuam de leste/nordeste com velocidade entre 40 e 60 km/h e pontualmente podem ocorrer rajadas com velocidade ainda mais alta.

