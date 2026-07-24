Leandro Martinez Ortiz, o 'neguinho da reciclagem', assassinado a tiros no final da tarde desta quinta-feira, dia 23, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande, teve uma discussão com a namorada um pouco antes do homicídio.

Esse fato está sendo investigado para saber se tem ou não relação com o crime cometido por dois homens em uma motocicleta, que chegaram a chamar a vítima na frente do imóvel, na rua Cassim Contar.

Os atiradores efetuaram vários disparos e alguns deles acertaram a cabeça da de Leandro Martinez. No local, policiais e a perícia encontraram 11 cápsulas de pistola calibre 9 milímetros.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local para o trabalho de praxe das autoridades. Nenhum suspeito foi localizado e detido até o momento.

O caso estará sob investigação da Polícia Civil como homicídio.

Veja o momento da fuga: