'Arraiás' e Arena do Riso Barolé animam fim de semana na Capital; Confira

Fim de semana chegou cheio de eventos em Campo Grande! Tem Arena do Riso no Barolé com Rodrigo Cáceres, Francisco El Hombre na 2ª edição da feira "O Balaio", e muitos arraiás pela Cidade Morena. Ainda terá apresentação de teatro, bingo, leitura de livro, contação de história e feira Camburé. Confira a Agenda Cultural do JD1:

SEXTA-FEIRA

Arraial de Santo Antônio - De 9 a 13 de junho, a Praça do Rádio será palco para o Arraial de Santo Antônio, organizado pela Prefeitura de Campo Grande. Ao todo, 21 barracas típicas foram confirmadas para o evento e, claro, música não vai faltar. No dia 12, a dupla Maria Cecília e Rodolfo já está confirmada. Hoje começa às 16h, na Praça do Rádio. Entrada é gratuita.

Feira Junina no Jardim - Organizada pelo Um Chá, a feira junina está marcada para reunir expositores, música ao vivo do Tapioca Forró, artesanato, quentão, doces, drinks e muito mais. Começa às 17h30, na Avenida Rodolfo José Pinho, 785. Entrada é gratuita.

Show Àiyé - A cantora carioca radicada em São Paulo, Àiyé ou Larissa Conforto, volta a Campo Grande após cinco anos, com a turnê do novo álbum "Transes". A artista combina os ritmos de tambores latinos com futurismo, beatmaking e espiritualidade. Começa às 21h, no Barcelona Pub, localizado na Rua José Eduardo Rolim, 201. Entrada: R$ 30 na hora.

Museu das Ilusões - O museu permanece na Capital pelos últimos dias. A atração traz a inspiração dos principais museus de ciências e ilusão de ótica do mundo. A exposição traz a ciência de forma divertida para adultos e crianças. Acontecerá de 09 a 11 de junho, sexta e sábado das 10h às 22h, e no domingo das 12h às 20h, no Shopping Bosque dos Ipês, em frente à Praça Central. Entrada: a partir de R$ 30, pelo site.

Arena Trampolim - O complexo de trampolins, com parede de escalada, tobogã de oito metros de altura, escorregadores de vários níveis também está na Capital pelos últimos dias. De 09 a 11 de junho, sexta e sábado, das 10h às 22h, e aos domingos de 12h às 20h, no Shopping Bosque dos Ipês, na Praça Central. Entrada: R$ 50 por cinquenta minutos. A compra pode ser feita na bilheteria local.

Buteco do Miau - Nesta sexta, o Buteco do Miau recebe o Maestro Vandão e os novos tequilas Regis, Carlão, Will Nogueira e Cheirinho Flores para alegrar a noite. Está marcado para às 20h30, na Avenida José Nogueira Vieira, 1303. Entrada: R$ 10 na hora.

Colocada Junina - A tradicional festa Colocada acontece nesta sexta com comidas típicas de festa junina, quadrilha, correio elegante, quentão e casamento caipira. A partir das 22h, na Estância das Flores, na Avenida Cônsul Assaf Trad, 3484. Entrada: R$ 20 a noite toda.

Festa Imaculada Coração de Maria - É a 2ª edição da festa junina da igreja. Vai ter comida típica, música e shows de prêmios até 18 de junho. Nesta sexta, vai ter Gilson & Junior. Começa às 18h, na Igreja Imaculada Coração de Maria, localizada na Avenida Hiroshima, 1.233. Entrada é gratuita.

Festinha São Chico - A feirinha charmosa vai conter artigos juninos, comidas típicas e artesanato. Será das 18h às 22h, na Rua Laguna, 265. Entrada é gratuita.

Festa Junina LGBTQIAP+ - O line up da festa conta com set dos DJs Abhnerrr, Gustavo Freitas, Fábio Jara, Baiflufaga e da drag Kitana Shiva. Vai ter também comidas e bebidas típicas, quadrilha queer e até correio elegante. Começa às 22h, na Estância das Flores.

Quintal Sesc - Vai ser no clima da festa junina, com barracas típicas e show musical da dupla Elvis & Adriano. Começa às 17h, no Estacionamento da Riachuelo do Shopping Campo Grande. Entrada é gratuita.

Show Roberto Carlos - Após quase 4 anos da última apresentação na Capital, Roberto Carlos volta a se apresentar em Campo Grande nesta sexta-feira (9). O show está marcado para começar às 21h, no Ginásio Guanandizão. Entrada: a partir de R$ 320, a compra pode ser feita no site da Eventim.

SÁBADO

Festa do Interior - O Instituto de Desenvolvimento Evangélico promove neste sábado a festa junina para arrecadar valores para a ONG que atende crianças na região do bairro Caiobá há mais de duas décadas. No arraiá, o público terá acesso às barraquinhas com venda de comidas típicas e também show de prêmios. Começa às 18h, na Rua Pilares 225. Entrada é gratuita.

Festa Junina da Nossa Senhora Auxiliadora - Tradicional, a Paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora entra no cronograma de festividades. No evento, já estão garantidas as comidas típicas. Será a partir das 18h, na Avenida Manoel Ferreira, 171. Entrada é gratuita.

Arraiá do Rita Vieira - Organizada pela Associação de Moradores do Rita Vieira, a festa do bairro terá Mary Lopes, Anderson Alvarenga e Lucas Molina animando o arraial. E, claro, as comidas típicas. Começa às 16h, na Associação dos Moradores do Rita Vieira, localizada na Rua Rotterdam, 1255. Entrada é gratuita.

Arraiá Infantil - Com música, brincadeiras e desfile de trajes típicos, o Sesc Cultura irá garantir que toda a família possa se divertir em conjunto no arraial infantil. Será às 16h, no Sesc Cultura. Entrada é gratuita.

Leitura do livro Jóquei - Neste sábado, ocorre o primeiro encontro para leitura integral de livros e bate-papo sobre a obra no Café do Teatro. Na primeira edição, o livro escolhido é de poemas e prosas poéticas Jóquei de Matilde Gampilho, uma autora portuguesa. Esta marcado para às 16h30, no Café do Teatro, localizado na Rua Barão de Melgaço, 177. Entrada é gratuita.

Bingo do Laricas - O bingo do Laricas acontece no horário de almoço neste sabadão. As premiações variam de combos de lanches, vales em lojas de roupas e acessórios, canecas, chaveiros e acessórios. No evento, também terá arroz carreteiro com ovo frito. A partir das 13h, no Laricas da Lu, localizado na Rua Antônio Maria Coelho, 1663. Entrada é gratuita.

Feira do Bosque Camburé - A feira acontece no Bairro Oliveira ll, com moda, artesanato, gastronomia e atrações artísticas. Começa às 17h, no Bosque Camburé, localizado na Rua Antônio Escobar, n 404. Entrada é gratuita.

Apresentação Circense - O New York Cirkus se apresenta no Espaço Sesc em duas sessões no sábado. A programação é para toda a família e promete entreter a criançada. Será às 15h e 16h30, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Festival de Capoeira - Neste sábado, ocorre o Festival de Capoeira na Arena do Horto Florestal para crianças. Acontecerá das Das 15h às 18h, na Arena do Horto Florestal.

DOMINGO

Arena do Riso Barolé - Direto de São Paulo, Rodrigo Cáceres trará muito humor, apresentando o verdadeiro Showman, um dos espetáculos de comédia mais versáteis da atualidade, contendo diversos estilos de humor num único show stand up comedy, imitações, dublagem ao vivo, música, projeções em vídeo e luz, troca de figurino, e muito mais. Será a partir das 17h, no Barolé, na Avenida Afonso Pena, 6044. Para mais Informações: (67) 99179-0553.

Festa Junina Okinawa - A Associação Okinawa de Campo Grande vai preparar uma quermesse recheada de comidas deliciosas, como: sobá, espetinho, sopa de cabrito e muito mais. E vai ter quadrilha! Começa às 17h, na Rua dos Barbosas, 110. Entrada é gratuita.

O Balaio Feira Criativa - A segunda edição da Feira O Balaio em Campo Grande acontece nesse domingo, com 180 expositores da Capital e de Dourados nas áreas de alimentação, artesanato, artes plásticas, vestuário, acessórios, cosméticos, botânica, literatura, e pets. A Feira também traz a apresentação das bandas Francisco El Hombre e Vozmecê. Será das 16h às 23h, em frente da Esplanada Rodoviária, na Avenida Calógeras. Entrada é gratuita.

Contação de História - O artista Nano Elânio estará no Espaço Sesc para contar histórias com muita interação, musicalidade e brincadeiras cantadas para as crianças. Acontecerá às 15h e 16h30, no Shopping Norte Sul Plaza. Entrada é gratuita.

Praça Bolívia - Na edição especial Dia dos Namorados, a Feira da Bolívia traz os shows de Gio Resquim, Karina Marques, Beca Rodrigues, Ronaldo Raimundo e a apresentação de dança da Ciganinha. Além das atividades culturais, a feira conta com diversas barracas de alimentos, bebidas, artesanatos e feira de adoção. Será das 9h às 14h, na Esquina da Rua Barão da Torre com a Rua Das Garças. Entrada é gratuita.

Missa no Bosque - Ação religiosa e social da Paróquia Senhor do Bonfim em Campo Grande. Começa às 11h, no Espaço ao lado da Riachuelo, no 1° piso do Shopping Bosque dos Ipês. Entrada é gratuita.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também