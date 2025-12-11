Café puro pode diminuir risco de morte, afirmam pesquisadores

Adorado por milhões ao redor do planeta, o café é aquele companheiro quentinho que faz parte da rotina de muita gente. E não é só pelo sabor ou aroma, agora, cientistas da Universidade Tufts, nos Estados Unidos, mostraram que ele pode até estar ligado a uma vida mais longa. Mas tem um detalhe importante: esse benefício aparece quando o café é tomado puro, sem açúcar, adoçantes ou gorduras saturadas misturadas.

Segundo o estudo, divulgado em The Journal of Nutrition, beber de 1 a 2 xícaras dessa forma simples está relacionado a uma redução de 16% no risco de morte quando comparado a quem não consome café. E quem toma de 2 a 3 xícaras chega a uma queda de 17%. Já quando a bebida vem carregada de açúcar ou creme gorduroso, essa vantagem praticamente desaparece.

Acima de três xícaras por dia, os benefícios não aumentam, e o efeito protetor contra doenças cardiovasculares fica menor quando o consumo ultrapassa essa quantidade.

Como explica Fang Fang Zhang, autora sênior da pesquisa e professora da Escola Friedman de Ciência e Política Nutricional da Universidade Tufts, "Os benefícios do café para a saúde podem ser atribuídos aos seus compostos bioativos, mas nossos resultados sugerem que a adição de açúcar e gordura saturada pode reduzir os benefícios em termos de mortalidade".

A primeira autora do trabalho, Bingjie Zhou, reforça que "Poucos estudos examinaram como os aditivos de café podem impactar a relação entre o consumo de café e o risco de mortalidade, e nosso estudo está entre os primeiros a quantificar a quantidade de adoçante e gordura saturada adicionada".

Para chegar às conclusões, os pesquisadores analisaram nove edições seguidas da pesquisa NHANES, entre 1999 e 2018, conectadas aos dados oficiais de mortalidade dos EUA. A amostra contou com 46 mil adultos acima de 20 anos, todos com registros alimentares válidos de 24 horas. Assim, foi possível diferenciar tipos de café, quantidades de açúcar e níveis de gordura saturada.

Os cientistas consideraram “baixo açúcar” quando havia menos de 2,5 g por xícara de 240 ml, o equivalente a meia colher de chá, e “baixa gordura saturada” quando havia até 1 g por xícara, o que corresponde a porções pequenas de leite ou creme.

Como resume Zhou, "Nossos resultados estão alinhados com as Diretrizes Dietéticas para Americanos, que recomendam limitar a adição de açúcar e gordura saturada".

Quando é melhor tomar café?

Outro estudo, desta vez do European Heart Journal, sugeriu que o período mais vantajoso para consumir café é o da manhã. De acordo com os pesquisadores, quem desfruta da bebida no começo do dia tem 16% menos chance de morrer por qualquer causa e 31% menos risco de morrer por doenças cardiovasculares quando comparado a quem não bebe café.

Esses benefícios apareceram tanto para quem toma de 2 a 3 xícaras pela manhã quanto para quem prefere doses mais generosas. Até quem bebe uma xícara ou menos ainda apresenta um pequeno ganho na saúde.

Esse trabalho analisou dados de 40.725 adultos, também provenientes da pesquisa NHANES entre 1999 e 2018, além de um subgrupo de 1.463 pessoas que registraram com detalhes tudo o que consumiram durante uma semana inteira.

