Com Alzheimer, avó deixa recado sobre doação de órgãos em armário e viraliza

Assim que começou a perder a memória por causa do Alzheimer, ainda em 2021, Maria Pinilla Porta, de 77 anos, passou a deixar recados espalhados pela casa. Uma das mensagens foi sobre a doação de órgãos, que foi escrita em um armário e vista pela família neste ano. O aviso viralizou nas redes sociais.

“Família e amigos, sou doadora total de órgãos. O pulmão não, fumei por muitos anos. O fígado é virgem, nunca bebi. O coração, ok. Os rins, ok. E tudo o que puderem aproveitar. Obrigada", escreveu Maria em um dos armários.

O vídeo foi gravado pela neta de Maria, Sofia Espinosa Moura, de 23 anos. Sem pretensão de viralizar, a estudante postou nas redes sociais e logo o vídeo começou a bombar.

Sofia comentou que assim que entrou no quarto da avó se deparou com o recado escrito em uma das portas do armário. A estudante relata que alguns familiares já sabiam do desejo de Maria em ser doadora de órgãos, mas ela só soube quando viu a mensagem.

"Em 2021 minha avó já vinha apresentando sinais de esquecimento. Ela pedia para escrever as coisas que esquecia. Foi neste momento que ela escreveu na porta do armário o recado. Minha avó queria deixar avisado o desejo dela", relembrou a jovem.

Sofia relembra que a avó era fumante desde novinha, por isso que no recado deixou bem claro: "o pulmão não, fumei por muitos anos". Já sobre o fígado, Maria brinca: "é virgem, nunca bebi".

O exemplo de Maria se espalhou pela família. Sofia diz que todos em casa são doadores e tem a consciência da importância de deixar os familiares avisados.

"Mesmo com o Alzheimer, minha vó continua sendo a pessoa que sempre imaginei na minha vida. Uma super avó! Agora com a doença, ela não identifica, não reconhece nada. Eu não posso esquecer quem ela foi durante a vida dela", declara emocionada a neta.

