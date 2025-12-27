Jornalista de Campo Grande inicia expedição rodoviária pela América do Sul

O jornalista Ariosto Mesquita, mineiro radicado em Campo Grande (MS), iniciou ontem (26), uma expedição rodoviária de 21 dias pela América do Sul. A viagem será feita de ônibus, com embarque em São Paulo, e passará por Chile, Peru, Bolívia e Argentina, além de uma parada inicial em Foz do Iguaçu.

A iniciativa é financiada com recursos próprios e não possui patrocínio nem vínculo profissional prévio. Durante o percurso, Mesquita pretende registrar a experiência em textos, fotos e vídeos, com a proposta de transformar o material em um relato jornalístico após o retorno.

O roteiro inclui cerca de 70 pontos turísticos e históricos, com destaque para locais ligados ao Império Inca, trechos da Cordilheira dos Andes e a região do Lago Titicaca. A viagem será realizada em um ônibus double decker modelo 2024/2025, equipado com poltronas leito-cama e estrutura voltada a longos percursos rodoviários.

A permanência mais longa está prevista para a região de Cusco, no Peru, onde o jornalista ficará quatro dias para visitas ao Vale Sagrado dos Incas, Machu Picchu, Pisaq e Urubamba. A virada do ano ocorrerá em Arica, no Chile, às margens do Oceano Pacífico. Na sequência, o trajeto segue pelo Peru, com circuito pelo deserto e pernoite em um oásis.

Também fazem parte do roteiro o Deserto do Atacama, as Linhas de Nazca, o Salar de Uyuni, Salta, Ica e Puno, com visita às ilhas flutuantes dos Uros. O retorno a São Paulo está previsto para 16 de janeiro de 2026. Depois, Mesquita segue para Campo Grande, onde reside.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também