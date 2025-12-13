Menu
Menu Busca sábado, 13 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Comportamento

Nasce Clara, primeira filha de Camila Queiroz e Klebber Toledo

Os atores celebraram a nova fase da família com fotos e declarações nas redes

13 dezembro 2025 - 15h12Sarah Chaves
Dr Canela

Camila Queiroz e Klebber Toledo celebraram a chegada da primeira filha do casal. Neste sábado (12), o casal compartilhou a chegada da filha, Clara, nas redes sociais.

Na publicação, eles se declararam: “Um amor sem explicação, a mais intensa emoção que já vivemos”.

A gravidez foi anunciada por Camila em julho, quando revelou estar no quinto mês. Já em agosto, o casal contou ao público que esperava uma menina, acompanhando a notícia com a mensagem: “Sempre sonhamos e soubemos que seria você… Todo o amor e proteção do mundo”.

Juntos desde 2016, Camila e Klebber se conheceram nos bastidores da novela “Êta Mundo Bom!”. O casamento aconteceu em 2018, em uma cerimônia realizada na praia de Jericoacoara, no Ceará.

 

Reportar Erro
Dr Canela
Cartorio - Dez25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Espetáculo 'Grandes Miudezas'
Comportamento
Sesc Teatro Prosa promove programação infantil gratuita nas férias
Segundo o estudo, divulgado em The Journal of Nutrition, beber de 1 a 2 xícaras dessa forma simples está relacionado a uma redução de 16% no risco de morte
Comportamento
Café puro pode diminuir risco de morte, afirmam pesquisadores
Peregrinação sai de Campo Grande
Comportamento
Peregrinação leva fiéis de Campo Grande para Terenos no '26º Caminho de Santo Antônio'
As vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas
Comportamento
Feira Central abre inscrições para oficina gratuita de musicalização infantil
Policiais visitaram a idosa em seu aniversário
Comportamento
VÍDEO: Fã da PM, dona Iraci recebe surpresa de militares no aniversário em Três Lagoas
Evento gratuito atraiu católicos de todo o Estado
Comportamento
Frei Gilson reúne fiéis em celebração de 90 anos da Paróquia Nossa Senhora da Conceição
Para encarar férias escolares, psiquiatra alerta: "Autocuidado é sobrevivência e não luxo"
Comportamento
Para encarar férias escolares, psiquiatra alerta: "Autocuidado é sobrevivência e não luxo"
Programação segue até o dia 31 de dezembro
Comportamento
Abertura do Natal dos Sonhos reúne famílias na Praça Ary Coelho
Família acolhida pela SAS
Comportamento
Após 18 dias na Capital, família assaltada na Bolívia finalmente consegue voltar para casa
Vitinho abre nesta sexta-feira com passaportes a R$ 35
Comportamento
Vitinho Park e atrações natalinas animam o fim de semana na Capital

Mais Lidas

Polícia Civil e Científica estão pelo local
Polícia
VÍDEO - AGORA: Caminhoneiro é encontrado morto em pátio de posto de Campo Grande
O município recebeu três mil unidades e tem registrado alta procura
Saúde
Capital oferece Implanon gratuito no SUS para mulheres de 18 a 49 anos
Homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem sofre exposição de osso do crânio após ser agredido por pessoas no Los Angeles
A divulgação oficial dos nomes pré-selecionados ocorrerá no próximo sábado (13), durante o Natal na Praça Ary Coelho
Cidade
Divulgada lista de inscritos para 96 apartamentos no Jorge Amado; Confira