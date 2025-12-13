Nasce Clara, primeira filha de Camila Queiroz e Klebber Toledo

Camila Queiroz e Klebber Toledo celebraram a chegada da primeira filha do casal. Neste sábado (12), o casal compartilhou a chegada da filha, Clara, nas redes sociais.
Na publicação, eles se declararam: “Um amor sem explicação, a mais intensa emoção que já vivemos”.
A gravidez foi anunciada por Camila em julho, quando revelou estar no quinto mês. Já em agosto, o casal contou ao público que esperava uma menina, acompanhando a notícia com a mensagem: “Sempre sonhamos e soubemos que seria você… Todo o amor e proteção do mundo”.
Juntos desde 2016, Camila e Klebber se conheceram nos bastidores da novela “Êta Mundo Bom!”. O casamento aconteceu em 2018, em uma cerimônia realizada na praia de Jericoacoara, no Ceará.
