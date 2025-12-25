Menu
Menu Busca quinta, 25 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Comportamento

Por que o peso do Natal quase nunca vai embora

Pesquisadores identificam o "efeito escada" como fator-chave no avanço da obesidade

25 dezembro 2025 - 18h45Sarah Chaves, com DANIELLE CASTRO, Folhapress
Foto: Unsplash/ourwhiskyfoundationFoto: Unsplash/ourwhiskyfoundation  

O ganho de peso no período de Natal costuma ser pequen, geralmente abaixo de 1 quilo, mas tem efeito cumulativo ao longo dos anos e se mostra um dos mais difíceis de reverter na vida adulta. Conhecido como “efeito escada”, esse aumento sazonal raramente é totalmente eliminado e acaba contribuindo de forma silenciosa para o avanço da obesidade.

Estudos realizados em diferentes países indicam que o peso adquirido nas festas de fim de ano pode levar até cinco meses para ser perdido. Na prática, porém, a maior parte desse excesso permanece no organismo, criando um acúmulo progressivo ano após ano.

Pesquisadores mexicanos, ao revisar dados de 15 estudos internacionais, identificaram que o ganho médio de peso no fim do ano, entre adultos, varia de 0,37 kg a 0,9 kg. A análise mostra ainda que pessoas com sobrepeso ou obesidade tendem a ganhar mais peso do que aquelas com índice de massa corporal dentro da normalidade. O levantamento foi publicado no Journal of Obesity.

Segundo os autores, o período de festas favorece o aumento do peso corporal mesmo entre pessoas que tentam emagrecer ou que mantêm hábitos de automonitoramento. O problema central não está apenas no ganho pontual, mas no que os especialistas chamam de acúmulo residual.

Esse fenômeno foi detalhado por pesquisadores norte-americanos em um estudo publicado no New England Journal of Medicine. A pesquisa acompanhou 195 participantes e constatou que, mesmo quando o ganho de peso era pequeno, ele não era revertido após as festas, tornando o fim do ano um dos principais períodos responsáveis pelo aumento gradual do peso ao longo da vida.

Em uma análise ampliada com dados de 3 mil participantes de três países, os pesquisadores avaliaram se o problema poderia ser apenas cultural. Os resultados indicaram que o fenômeno é real e transcultural, com picos de peso registrados nos Estados Unidos (Ação de Graças e Natal), na Alemanha (Natal e Páscoa) e no Japão (Golden Week e Natal). Em média, os participantes levavam cerca de cinco meses para eliminar o peso ganho em poucos dias de celebração.

As causas apontadas pelos pesquisadores mexicanos incluem o aumento da frequência de encontros sociais, a oferta abundante de refeições especiais, mais calóricas e em maior quantidade, e a redução do tempo dedicado à atividade física no fim do ano.

Especialistas destacam que a estratégia mais eficaz não está na privação extrema, mas na moderação consciente. Comer alimentos típicos das festas não significa consumir grandes quantidades, e pular refeições ao longo do dia para “compensar” à noite pode ter efeito contrário, aumentando a fome e favorecendo excessos.

Estudos mais recentes indicam que os efeitos do período de festas variam conforme idade e composição corporal. Em 2025, uma pesquisa britânica publicada na Obesity Science & Practice mostrou que, entre jovens universitários, parte do ganho de peso após o Natal ocorreu em forma de massa magra, não de gordura.

Já um ensaio clínico divulgado pelo British Medical Journal apontou que intervenções simples, como pesagens regulares e orientações práticas sobre atividade física, foram suficientes para impedir o ganho de peso típico do período. Participantes que receberam esse tipo de acompanhamento conseguiram manter o peso, enquanto o grupo de controle apresentou aumento médio.

Especialistas recomendam manter refeições regulares, boa hidratação e atenção aos sinais de fome e saciedade. Uma única refeição festiva pode ultrapassar 1.000 calorias, quase metade das necessidades diárias de um adulto, o que exigiria horas de exercício para compensação, algo inviável para a maioria das pessoas.

A orientação geral é apostar em porções menores, priorizar proteínas e vegetais, mastigar devagar e manter a rotina de atividades físicas, mesmo durante as festas. A combinação de consciência alimentar, planejamento e regularidade é apontada como a principal forma de evitar que o “efeito escada” se instale de maneira quase imperceptível ao longo dos anos.

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Divulgação
Comportamento
Filhos agradecem equipe de socorristas por cuidados prestados ao pai
Voluntários levam conforto com entrega de doações a pacientes durante o Natal
Comportamento
Voluntários levam conforto com entrega de doações a pacientes durante o Natal
Foto: Getty Images
Comportamento
Vídeo: Pressão por felicidade pode elevar estresse e tristeza emocional no Natal
É pavê ou pacumê? Veja as sobremesas que prometem adoçar a Ceia de Natal em 2025
Comportamento
É pavê ou pacumê? Veja as sobremesas que prometem adoçar a Ceia de Natal em 2025
Foto: Heidi Tucker
Comportamento
Vai ficar em casa no Natal? Confira a lista de filmes perfeitos para passar o feriado
Já sabe o que fazer para Ceia de Natal? Confira como fazer um salpicão simples e o chester suculento
Comportamento
Já sabe o que fazer para Ceia de Natal? Confira como fazer um salpicão simples e o chester suculento
Instagram/Paolla Oliveira
Comportamento
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciam fim do relacionamento
No fim do ano, a cozinha intensifica a produção para atender as ceias de Natal e Réveillon
Comportamento
Fim de ano aquece renda de quem vive de cozinha artesanal
Foto: Reprodução
Comportamento
Após críticas ao SBT, Zezé Di Camargo ultrapassa 8 milhões de seguidores
A banda é formada por 32 militares
Comportamento
Banda da Polícia Militar apresentará clássicos natalinos em Shopping da Capital

Mais Lidas

Polícia procura homem suspeito de estuprar criança por 5 anos em Campo Grande
Polícia
Polícia procura homem suspeito de estuprar criança por 5 anos em Campo Grande
Imagens do Norad
Geral
Quando ele chega? Rastreamento acompanha viagem do Papai Noel pelo mundo
Vítimas de acidente com ônibus em Sonora tinham 66 e 83 anos
Polícia
Vítimas de acidente com ônibus em Sonora tinham 66 e 83 anos
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Mulheres brigam em caixa de supermercado do Coophavila II