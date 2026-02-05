Vídeo: Centenária, Adélia celebra a vida ao lado de filhos, netos e bisnetos em Campo Grande

Nesta quinta-feira (5), Adélia Rôa Barboza completa 100 anos de vida, celebrando uma trajetória marcada por força, família e amor às origens. Filha de Hipólito Rôa e Rufina Infran Rôa, Adélia nasceu em 5 de fevereiro de 1926, em Campo Grande, quando a cidade ainda fazia parte do antigo Mato Grosso. Seus pais vieram do Paraguai e aqui construíram a base de uma história que atravessa gerações.

Casou-se em 1945 e, no ano seguinte, teve a primeira filha, Regina. Depois vieram outros filhos, formando uma família numerosa e unida. O segundo filho, João, partiu cedo, aos seis anos. Denis, o terceiro, teve três filhos; Jair, o quarto, também teve três; Leda teve dois filhos; e Dinarte, um. Regina, a primogênita, construiu uma grande família com oito filhos.

Hoje, Adélia é matriarca de 17 netos, 34 bisnetos, 23 tataranetos e um tetraneto, um legado que traduz cuidado, valores e afeto multiplicados ao longo do tempo.

Segundo a família, uma grande festa irá celebrar essa conquista no domingo (8), com familiares vindos de outros estados.

Aos 100 anos, ela segue forte, com brilho nos olhos e alegria e adora cantar um chamamé, mantendo viva a música, a cultura e o espírito que sempre a acompanharam.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também