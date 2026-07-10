A cadela Nina desapareceu no fim da tarde desta quinta-feira (9), após fugir da casa da avó de sua tutora na Avenida Capital, Vila Margarida, em Campo Grande. Familiares fazem buscas pela região e pedem ajuda da população para localizar o animal.

Segundo a veterinária Beatriz Novello, tutora, a Nina escapou por uma brecha no portão. Horas depois, a família recebeu a informação de que a cadela havia sido vista nas proximidades da Paróquia São Sebastião, mas, ao chegar ao local, não conseguiu encontrá-la.

A família pede que qualquer pessoa que tenha visto Nina ou tenha informações sobre seu paradeiro entre em contato pelo número (67) 992159742 ou (67) 991196637.