Zé Felipe anuncia fim do namoro com Ana Castela, "decidimos seguir caminhos diferentes"

Acabou! Zé Felipe comunicou o fim do namoro com Ana Castela em seus Stories na noite desta segunda-feira (29). No texto, o artista inicia: “Venho por meio desta mensagem comunicar que o meu relacionamento com a Ana chegou ao fim. Sou grato por tudo o que vivemos juntos. Aprendi muito com ela, fez eu enxergar outro Zé Felipe que existia em mim, coisas que eu não fazia há muito tempo”.

O casal, que confirmou o romance em outubro após meses de rumores, passou cerca de dois meses juntos. Zé Felipe também declarou carinho pela família de Ana: “Eu e minha família temos um grande carinho pela família Castela. Sou muito grato por ter tido como sogros Michelle e Rodrigo, vocês fazem parte da minha vida. Assim como Dorico, Duda e Vetuche. Vocês sempre podem contar comigo para tudo. Amo vocês. E para deixar claro, eu amo a Ana”.

O cantor enfatizou que o término não foi motivado por brigas: “Conversamos e vimos que o melhor era cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca de nossos objetivos individuais. Desejo a ela toda a felicidade do mundo”.

Zé Felipe ainda pediu compreensão do público: “Se forem inventar mentiras, falem de mim, porque tô fod*-se. Peço a compreensão e o respeito de todos neste momento”, referindo-se aos boatos que circulam na internet e ao impacto que isso tem sobre Ana e sua família.

O romance entre o cantor e a também sertaneja começou em outubro e foi marcado por demonstrações de carinho nas redes sociais e pelo apoio de ambas as famílias. Zé Felipe havia se separado de Virgínia Fonseca, com quem tem três filhas, no início deste ano, após cinco anos de casamento.

