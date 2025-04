Feira Bosque comemora 1 ano com edição especial e sorteio de brindes

A Feira Bosque completa um ano de atividades no Shopping Bosque dos Ipês e, para comemorar, realiza uma edição especial de aniversário neste sábado (12) e domingo (13).

Serão mais de 20 expositores da economia criativa, trazendo ao público opções como saboaria artesanal, biojoias, arte sacra, pratos decorativos, doces saudáveis, sequilhos, biscoitos, cutelaria, peças em cimento, velas, moda pet, impressão 3D, itens geeks, tupperware, compotas, queijos, pimentas, óleos essenciais, bordados, canecas e muito mais.

Em comemoração ao aniversário de um ano da feira no shopping, haverá sorteio de brindes para o público durante os dois dias de evento. A programação também inclui a tradicional feirinha de adoção responsável de animais, com cães e gatos disponíveis para adoção. Os adultos já estão castrados, vacinados e vermifugados; os filhotes receberam a primeira dose da vacina e saem com a castração agendada.

A feirinha acontece no sábado e domingo, das 15h às 18h, com apoio das protetoras do projeto Anjos da Dani e da veterinária Layrez Reis. Para adotar, é necessário apresentar documento com foto e assinar um termo de adoção responsável. A feira será realizada no primeiro piso, próximo à Praça Central do shopping.

