A pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira (6) mostra Flávio Bolsonaro (PL) na liderança da disputa pela Presidência da República em Mato Grosso do Sul no cenário estimulado, com 42% das intenções de voto. Lula (PT) aparece em segundo lugar, com 34%.

Renan Santos continua à frente como opção da terceira via, com 7% das intenções de voto. Na sequência aparecem Ronaldo Caiado (PSD), com 6%, e Romeu Zema (Novo) e o escritor Augusto Cury (Avante), ambos com 1%.

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Leonardo Avalanche (PRTB) somaram, juntos, 1%. Os votos brancos e nulos representam 5%, enquanto 3% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Já na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Lula registra 23% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 22%. Levando em conta a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, há empate técnico.

Nesse cenário, Renan Santos aparece com 2%, enquanto Ronaldo Caiado e Jair Bolsonaro têm 1% cada. Outros nomes somam 2%, os votos brancos e nulos representam 11% e 48% não souberam ou não responderam.

A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos que também norteiam qual o eleitorado tentar conquistar. Nesse, Renan é o quarto rejeitado. Lula registra 54%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 38%. Ronaldo Caiado aparece com 30%, Renan Santos com 29%, Rui Costa Pimenta e Edmilson Costa com 27% cada, Leonardo Avalanche com 26%, Romeu Zema com 22%, o escritor Augusto Cury com 20%, Hertz Dias com 18%, Samara Martins com 16% e Clariana Barão com 15%.

A pesquisa Real Time Big Data está registrada sob o número BR-01784/2026. O levantamento ouviu 1.600 eleitores em Mato Grosso do Sul entre os dias 1º e 5 de agosto de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%.

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