Feira sustentável promete explosão de sabores em Recanto das Ervas

A Feira Sabores do Recanto promete uma explosão de sensações sensoriais. O evento sustentável acontece no próximo sábado (19), das 8h às 16h no Recanto das Ervas, em Campo Grande.

O evento terá uma programação dedicada a relaxar, inspirar-se e vivenciar experiências repletas de sabor, natureza e bem-estar para toda a comunidade.

A feira reunirá uma diversidade de produtos e atividades, com destaque para: Sabores inovadores, degustação de comidas PANC (Plantas Alimentícias Não Convencionais), explorando novos aromas e nutrientes diretamente da natureza.

Cultivar e apreciar: Encontre uma variedade de mudas para cultivar sua própria horta, além de temperos frescos e aromáticos para enriquecer suas receitas.

Arte e tradição: Admire e adquira peças únicas de cerâmica, carregadas de história e beleza.

Equilíbrio e harmonia: Experimente os benefícios da aromaterapia, com óleos essenciais e produtos naturais que promovem o bem-estar físico e mental.

Compartilhando conhecimento: Traga seus livros e participe da troca de livros, incentivando a leitura e a circulação de ideias.

Detalhes do evento:

* Data: 19 de abril (sábado)

* Horário: 8h às 16h

* Local: Recanto das Ervas, Rua 13 de Junho,1592.

* Entrada gratuita

Mais informações acesse a página do Recanto nas redes sociais.

